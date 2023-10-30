Вчера горячей точкой в РФ стали мусульманские республики Северного Кавказа, где прошли антисемитские акции. Толпы в Хасавюрте и в Нальчике искали "израильских беженцев" и требовали выселить оттуда евреев. А в Махачкале толпа ворвалась в аэропорт.

Со времен мятежа Пригожина, когда "вагнеровцы" захватили штаб Южного военного округа в Ростове, это крупнейшие внутренние потрясения в РФ.

Российские власти уже обвинили в организации беспорядков "внешние силы" и, конкретно, Украину, заявляя, что телеграм-канал "Утро Дагестана," через который шли призывы к действиям против евреев и вбрасывались фейки о прибытии на Северный Кавказ "израильских беженцев", координирует живущий в Украине российский оппозиционер Илья Пономарев. Сам Пономарев признал, что имел отношение к этому каналу в прошлом, но утверждает, что сейчас с ним не связан.

В то же время стоит обратить внимание, что вчерашние события начались на фоне довольно странных процессов, которые уже больше месяца происходят вокруг главы Чечни Рамзана Кадырова.

Разберём их подробнее.



В последнее время по поводу Кадырова возникает много скандальных новостей. Месяц назад все обсуждали его якобы смерть или тяжелую болезнь. Затем – избиение его сыном заключенного. Потом – создание новых чеченских подразделений "Росгвардии", которым даются имена врагов Российской империи. Плюс прочие "чудачества" Кадырова вроде награждения членов своей семьи орденами "героев Чечни" и министерскими постами.



Все это напоминает то, как вел себя Пригожин накануне мятежа. Поведение у него было такое же вызывающее, с оттенками шизофрении, как и сейчас у Кадырова. Впрочем, после того как мятеж Пригожина случился, это поведение стало восприниматься уже не как шизофрения, а как вполне логичная цепочка действий по его подготовке.



Но зачем Кадыров себя ведет сейчас так, как ведет?



Этому дается много объяснений.



Наименее правдоподобное – что Кадыров решил вдруг "сыграть в сепаратизм". Для тех чеченцев, которые готовы поддержать новую попытку отделения республики от РФ (условно назовем их "ичкерийцами"), Кадыров – враг хуже Путина. А потому, если он начнет качать ситуацию в Чечне, то, при любом развитии событий, итог для него будет один: смерть. Либо от рук Кремля, либо от рук "ичкерийцев". Да и трудно найти другого человека в России, который бы получал от госсистемы РФ больше дивидендов, чем Кадыров. И зачем ему пытаться от потока этих дивидендов отделиться - непонятно. Тем более он в Чечне и так делает все, что он хочет.



Другие объяснения строятся вокруг трех версий.



Первое – якобы проблем со здоровьем Кадырова, которые сказываются на его психическом состоянии. Достоверно об этом ничего не известно, а потому вынесем тему за скобку.



Вторая – Кадыров, также как и Пригожин в свое время, почувствовал себя "великим" и решил резко нарастить свой вес во внутрироссийских раскладах, чтобы получить больше власти. А в будущем, возможно, и занять место Путина. Если у Пригожина чувство собственного величия пробудилось благодаря оплаченному им же безудержному пиару о ЧВК "Вагнер" как "лучшей армии мира", то у Кадырова – по совокупности причин. Он первым в российской элите сделал "правильную ставку", когда весной 2023 года (еще до мятежа) публично выступил против Пригожина. Кроме того, для Путина сейчас в приоритете выстраивание отношений с "глобальным Югом" в противостоянии с Западом. Одной из важнейших частей "глобального Юга" является исламский мир. Кадыров же себя позиционирует как "главный мусульманин России". Причем не только внутри РФ, но и вовне, комментируя международную повестку. И в этом плане его значимость для Путина возрастает. Особенно сейчас, на фоне событий в секторе Газа. И многие действия, которые кажутся неадекватными (например, избиение заключенного за сожжение Корана), очевидно, как раз и объясняются стремлением Кадырова закрепить свой образ "главного мусульманина" и "главного защитника ислама" в России.

В этом же контексте – и его резкие заявления против Израиля.

Другой вопрос – зачем российская власть позволяет Кадырову заходить так далеко? Например, зачем давать ему называть подразделения именами врагов Российской империи? И зачем вообще создавать новые чеченские подразделения, если и старые на фронте практически никак себя не проявили за редким исключением? Зачем руками Кадырова поднимать радикальную исламистскую волну в РФ, следствием которой, в том числе, очевидно, стали и вчерашние события на Северном Кавказе?

По этому поводу есть третья версия, которая не отменяет, но дополняет вторую, – Кадырова и его амбиции используют так же, как использовали в свое время Пригожина для расшатывания ситуации внутри России. Мы уже писали подробно об этой версии вскоре после провала мятежа "вагнеровцев". Согласно ей, существует влиятельная группа (или группы) внутри России, которая пытается сломать "путинскую предопределенность", когда действующий президент РФ без проблем переизбирается на 2024 год, а затем сам назначает себе преемника. Эта группа может действовать самостоятельно по своей программе прихода к власти, а может – и во взаимодействии с внешними силами, заинтересованными в дестабилизации России.

Правда, провал мятежа Пригожина и его гибель резко снизили вероятность наступления смуты в РФ. Однако, бурная деятельность Кадырова на фоне войны в Израиле и повышение активности исламистов внутри РФ открыла новые перспективы.

При этом активность наблюдается не только у Кадырова и исламистов.

Параллельно с ними исламскую тему в последнее время начали качать российские националистические Z-каналы. Большинство из них ещё недавно информационно обслуживали Пригожина, готовя почву для его мятежа. Теперь же они рассказывают об угрозе со стороны мусульман и мигрантов для России, клянут Кадырова, медийно раскручивают любые криминальные инциденты с мусульманами. То есть они работают как бы "в паре" с Кадыровым, совместными усилиями создавая почву для конфликта мусульман и русских внутри РФ.



Тем более что мусульмане сейчас и так находятся "на взводе" из-за событий в Палестине, что и показали последние акции "против Израиля и евреев" на Северном Кавказе. В РФ, как писалось выше, утверждают, что они были инспирированы телеграм-каналами, управляемыми из Украины. Так это или нет, но, судя по резко негативной реакции на них главы Дагестана и лояльных к Кремлю спикеров и блогеров, а также силовиков и госструктур, за беспорядками, скорее всего, действительно стоят силы, враждебные российским властям.

И это само по себе является вполне четким сигналом: если у кого-то в Кремле возник "хитрый план", дать карт-бланш Кадырову на разгон внутри в РФ волны исламизма, чтобы затем ее возглавить, то такой план может сработать не так, как задумано. Оседлать эту волну может какой-либо другой, более органически смотрящийся для исламистов в данном образе, лидер (или лидеры), чем "пехотинец Путина" Кадыров.



Так или иначе, но купировать конфликт с мусульманами (если он начнется) для Кремля может оказаться куда труднее, чем мятеж Пригожина. Особенно с учетом продолжающейся войны в Украине, где в составе российской армии воюет много мусульман.

Впрочем, многое будет зависеть от того, какие выводы российская власть сделает из вчерашних событий в Махачкале.

У российских властей есть опыт быстрого "тушения" волнений в мусульманских республиках (из последних примеров - прошлогодние протесты против мобилизации в Дагестане). Но сейчас накал страстей и ставки в связи с войнами в Украине и в Израиле гораздо выше.