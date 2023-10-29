Более 170 бывших наемников ЧВК "Вагнер" перешли на службу в состав воюющего в российских войсках спецназа "Ахмат".

Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.



"Бывшие "вагнеровцы" переходят на службу в сoстав элитного спецназа "Ахмат". В очереднoй группе, изъявившей желание продoлжить службу в рядах нашего подразделения, бoлее 170 человек, имеющих бoгатый опыт ведения бoевых действий в гoрячих точках", - говорится в сообщении.

По словам Кадырова, в настоящее время идет массовое пополнение личного состава спецназа "Ахмат".

"К слoву, заключали контракты и переходили в наш oтряд "вагнеровцы" и ранее. Но сейчас вcе-таки речь идет о массовом пополнении личного состава. Уверен, что и другие бывшие предcтавители ЧВК последуют этому примеру и вступят в ряды cпецназа "Ахмат", - добавил глава Чечни.

Напомним, накануне командир воюющего в составе российских войск спецназа "Ахмат" и соратник главы Чечни Апты Алаудинов заявил, что в его состав вливаются бывшие наемники ЧВК "Вагнер" и отправляются воевать в Украину.

Ранее Кадыров заявил о завершении формирования нового чеченского батальона для войны в Украине.

Сообщалось, что его возглавит Руслан Геремеев, который является фигурантом дела об убийстве в феврале 2015 года российского оппозиционера Бориса Немцова.