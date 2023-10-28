Командир воюющего в составе российских войск спецназа "Ахмат", соратник главы Чечни Рамзана Кадырова Апты Алаудинов заявляет, что в его состав вливаются бывшие наемники ЧВК "Вагнер" и отправляются воевать в Украину.

Его слова передают российские СМИ.

"Они и раньше переходили ко мне периодически. А сейчас, по сути своей, у нас пошло массовое пополнение из "вагнеровцев". То есть сейчас они пошли ко мне в разные отряды. Получается, что бывшие командиры заходят, и с ними же потихоньку заходят их бойцы", - сказал Алаудинов в комментарии одному из изданий.

"Отметим, что между "вагнеровцами" и Кадыровым ранее была открытая вражда. Стороны обменивались взаимными обвинениями. Остатки пригожинской сетки Telegram-каналов до сих жёстко критикуют "кадыровцев" по малейшему поводу. И сейчас они уже опровергают слова командира "Ахмата" о массовом переходе туда бывших наёмников ЧВК.

Поэтому пока трудно сказать, насколько соответствует реальности заявление Алаудинова. Либо это своего рода троллинг в адрес "вагнеровцев", - комментирует информацию Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее Кадыров заявил о завершении формирования нового чеченского батальона для войны в Украине.

Сообщалось, что его возглавит Руслан Геремеев, который является фигурантом дела об убийстве в феврале 2015 года российского оппозиционера Бориса Немцова.