Сыну Рамзана Кадырова Адаму присвоили звание Героя Чечни.

Об этом сообщил депутат Госдумы РФ от Чечни Адам Делимханов в своем Telegram-канале.

Делимханов назвал Адама Кадырова "примером исключительно грамотного, всесторонне образованного и целеустремленного молодого человека" и отметил его спортивные успехи в смешанных единоборствах.

Ранее мы писали о скандале с участием сына главы Чечни. В середине августа в СИЗО Грозного 15-летний Адам Кадыров избил 19-летнего студента Никиту Журавеля, которого обвиняют в сожжении Корана возле Соборной мечети в Волгограде. По данным СМИ, Адам Кадыров посещал СИЗО вместе со своим отцом Рамзаном. Действия сына Кадырова одобрили высокопоставленные соратники главы Чечни: уже упомянутый депутат Госдумы РФ Адам Делимханов и спикер парламента Чечни Магомед Даудов.

Позже Рамзан Кадыров опубликовал видео избиения студента своим сыном и заявил, что гордится тем, что сделал Адам.

Сообщалось, что в Чечне не стали возбуждать дело против сына Кадырова, поскольку Адаму Кадырову 15 лет и у него не наступил возраст уголовной ответственности. По закону РФ за подобные преступления ответственны лица, достигшие шестнадцати лет.