В СИЗО Грозного 15-летний сын главы Чечни Адам Кадыров избил 19-летнего студента Никиту Журавеля, которого обвиняют в сожжении Корана возле Соборной мечети в Волгограде.

Как написала в своем телеграм-канале уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, об этом ей сообщил сам Журавель.

"Ко мне поступило обращение обвиняемого Никиты Журавеля, который содержится в СИЗО в Грозном. Он утверждает, что во время посещения в следственном изоляторе его избил сын главы Чеченской Республики Адам Кадыров", - рассказала Москалькова.

По данным СМИ, Адам Кадыров посещал СИЗО вместе со своим отцом Рамзаном.

Москалькова обратилась к своему коллеге, уполномоченному по правам человека в Чеченской Республике Мансуру Солтаеву с просьбой провести проверку и обратить внимание на медицинское освидетельствование побоев и показания свидетелей.

Как пишет ВВС, действия сына Кадырова одобрили высокопоставленные соратники главы Чечни: депутат Госдумы РФ Адам Делимханов и спикер парламента Чечни Магомед Даудов.

"Он показал пример патриотизма и стремления защитить религию и наши святыни. Учитывая гнусное преступление этого нелюдя, Адам поступил очень даже гуманно, оставив его в живых", - сказал Делимханов.

"Он поступил как истинный мусульманин, патриот своей страны и настоящий чеченец. Мы не просто его понимаем, а горячо поддерживаем и одобряем!" - заявил Даудов.

Ранее мы сообщали, что Рамзан Кадыров наградил свою вторую дочь Хадижат Кадырову орденом имени своего отца – Ахмата-Хаджи Кадырова.

Также мы писали, что Владимир Путин присвоил звание "Мать-героиня" жене Рамзана Кадырова Медни Кадыровой. У Кадыровых девять детей: четыре сына и пять дочерей.