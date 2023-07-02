Глава Чечни Рамзан Кадыров вышел в прямой эфир вместе с депутатом Госдумы РФ и своим кузеном и соратником Адамом Делимхановым и опроверг слухи о своей болезни.

Трансляция выступления главы Чечни велась в воскресенье, 2 июля, в Instagram.

"Мы живем потихоньку. Долго жить мы все равно не хотим", - сказал Кадыров во время прямого эфира.

В свою очередь Делимханов показал на телефоне дату 2 июля - как он отметил, специально для тех, кто не верит в то, что с ним все в порядке, и распространяет сплетни.

Напомним, недавно в социальных сетях распространилась информация, будто Кадыров находится при смерти. Кроме того, утверждалось, что Делимханов исчез после сообщений о его ранении. Однако сам глава Чечни заявил, что Делимханов жив, здоров и даже не ранен. Кадыров добавил, что знал это с самого начала "фейкового вброса" о гибели его соратника.

Ранее мы подробно рассказывали о появившихся в сети слухах о гибели Делимханова на территории Украины, который приходится Кадырову двоюродным братом. По утверждениям пабликов, депутат был убит в Приморске Запорожской области, где разведка засекла чеченский кортеж и накрыла его ракетным ударом.

Позже Рамзан Кадыров опубликовал видео военного совета с "убитым" журналистами Адамом Делимхановым.