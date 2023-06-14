Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что депутат Госдумы РФ Адам Делимханов жив, здоров и даже не ранен. Кадыров добавил, что знал это с самого начала "фейкового вброса" о гибели его соратника.

Об этом глава Чечни написал в своем телеграм-канале и опубликовал фото с Делимхановым.

"А когда я подлил масла в огонь, уже авторы фейка сами поверили в свою сказку", - таким образом Кадыров прокомментировал свой троллинговый пост с просьбой к украинской разведке сообщить о месте пребывания Делимханова.

Кадыров также отметил, что все чеченские подразделения в Украине находятся на своих позициях и "укрепляются на границе в Белгородской области".

Ранее мы подробно рассказывали о появившихся в сети слухах о гибели Делимханова на территории Украины, который приходится Кадырову двоюродным братом. По утверждениям пабликов, депутат был убит в Приморске Запорожской области, где разведка засекла чеченский кортеж и накрыла его ракетным ударом. Всего в колонне якобы были около 200 человек

Также мы писали, что в российских пабликах с утра распространяется информация о сотне погибших вблизи Кременной Луганской области российских военных, которых ВСУ накрыли ударом из РСЗО HIMARS во время построения. Военные ожидали, когда перед ними с речью выступит генерал-чеченец.