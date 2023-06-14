Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео "военного совета" с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым, слухи о гибели которого сегодня распространились в Украине.

Судя по внешнему виду Делимханова, он не похож даже на раненого.

Как сообщала "Страна", в украинских пабликах заявлялось, что соратник Кадырова убит украинским ракетным ударом.

В тот же день Кадыров заявил, что депутат Госдумы РФ Делимханов жив и здоров.

Война в Украине идет 476-й день. Мы следим за новостями 14 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 13 июня. Вчера Украина подверглась новому ракетному обстрелу. Прилеты были по Кривому Рогу, где погибло под завалами пятиэтажки 12 человек (в городе также были повреждены предприятия и Криворожская ТЭС), а также по Харькову, где горели склады.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала события минувших суток.