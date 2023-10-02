Сыну президента Чечни Рамзана Кадырова заблокировали аккаунт в Инстаграме.

Адама Кадырова, который избил Никиту Журавеля за сожжение Корана, в данной соцсети забанили на полгода за "нарушение правил сообщества".

После блокировки сын Кадырова завёл себе новую учётную запись. Там уже опубликовано новое его фото с оружием. Пост подписан словами "На шаг впереди".

Напомним, Рамзан Кадыров опубликовал видео, как его сын избивает студента, который сжёг Коран. Ещё в конце августа этот инцидент подтвердили соратники Кадырова: депутат Госдумы РФ Адам Делимханов и спикер парламента Чечни Магомед Даудов. Они похвалили его 15-летнего сына, заявив, что "он показал пример патриотизма".

"В сети до сих пор спорят по факту избиения Адамом Кадыровым сжигателя священного Корана Никиты Журавеля, пособника спецслужб Украины. Было ли это или не было? Побил и правильно сделал. Уважаю его выбор", — прокомментировал глава Чечни, публикуя ролик.

Ранее Кадыров наградил Кадырову орденом Кадырова имени своего отца — Ахмата-Хаджи Кадырова.

Мы сообщали также, что Путин присвоил звание "Мать-героиня" жене Кадырова. У Кадырова девять детей: четыре сына и пять дочерей. Это первый указ Путина о присвоении звания "Мать-героиня".