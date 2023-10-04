В Чечне началась проверка после избиения в СИЗО мужчины, арестованного за сожжение Корана, сыном Кадырова.

Об этом сообщают российские паблики.

Проверку ведет полиция, а контролирует прокуратура. Они должны выяснить, было ли в действиях Адама Кадырова нарушение закона.

По данным пабликов, полиция уже закончила проверку по избиению Никиты Журавеля. МВД вынесло отказ в возбуждении уголовного дела. Поскольку Адаму Кадырову 15 лет, то у него не наступил возраст уголовной ответственности. По закону РФ за подобные преступления ответственны лица, достигшие шестнадцати лет.

Ранее сообщали, что сын Кадырова избил в СИЗО студента за сожжение Корана.

Рамзан Кадыров опубликовал видео, как его сын избивает студента, который сжег Коран. Еще в конце августа этот инцидент подтвердили соратники Кадырова: депутат Госдумы РФ Адам Делимханов и спикер парламента Чечни Магомед Даудов. Они похвалили 15-летнего сына Кадырова, заявив, что "он показал пример патриотизма".

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