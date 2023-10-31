Нашумевшая статья в Time о больших военных (и не только) проблемах президента Украины Владимира Зеленского и Украины – не первая подобного рода в западных СМИ за последнее время.



Однако в ней есть важный момент, который, пожалуй, впервые столь четко акцентируется – разногласия о том, как следует действовать дальше между Зеленским и его ближайшими соратниками. Некие помощники президента Украины (само по себе, кстати, интересно, кто среди них такой словоохотливый) сообщили журналисту Time, что многие в окружении Зеленского не верят в полную и окончательную победу над Россией, но сам президент "непоколебим", чем вызывает беспокойство у соратников.



Еще более важно, что, судя из статьи, не согласны с Зеленским и военные. Слухи (впрочем, регулярно опровергаемые на официальном уровне) о разногласиях относительно подходов к боевым действиям между президентом и командованием ВСУ в лице Залужного появлялись и ранее. Буквально на днях об этом написала британская Times, отмечая, что главком украинской армии предлагает перейти к более осторожной тактике и сосредоточится на обороне. В то время как Зеленский настаивает на продолжении наступления.



Но в изложении журнала Time разногласия между военным и политическим руководством Украины выглядят беспрецедентными.

Приводится вопиющий пример отказа военных начать наступление на Горловку, несмотря на прямое требование политического руководства страны. Также говорится, что командиры хотели бы "сидеть в окопах и держать оборону", но Зеленский с этим не согласен. И, более того, хочет сделать крайним за отсутствие успехов на фронте одного из "высших генералов". Как уже писала "Страна" это (если информация, конечно, имеет отношение к действительности) может быть один из трех высших военачальников Украины – Залужный, Сырский или Тарнавский. Что само по себе свидетельствует о существующем сильном напряжении между Банковой и военным командованием. И если такая отставка произойдет, это может иметь серьезные последствия, в том числе, и для настроений в обществе и в армии.



Вопрос – к чему эта статья появилась и о чем могут свидетельствовать описанные в ней тренды?



Как минимум это может говорить о том, что военные и часть окружения Зеленского хотят изменить тактику ведения войны, перейдя от наступления к стратегической обороне, чтобы изматывать силы противника и копить силы на будущие кампании. И, через статьи во влиятельных западных СМИ, сторонники такого подхода пытаются давить на Зеленского, а также доносить точку зрения до ключевых западных союзников, чтоб те, со своей стороны, также поменяли настрой президента. А, возможно, удержали его от планируемых отставок среди военных.



Как максимум это может быть сигналом, что часть военного-политического руководства Украины готова к заморозке войны по линии фронта, полагая, что военная победа на поле боя невозможна. Впрочем, пока достаточных оснований для такого вывода нет. К тому же дальнейшая стратегия войны напрямую зависит от позиции США. И если в Вашингтоне скажут, что "корейский сценарий" недопустим, то вряд ли дискуссии после этого продолжатся.



Но, в целом, очевидно, что появление таких статей не укрепляет веру западных союзников в победу Украины и, соответственно, не усиливает желание увеличивать (или хотя бы продолжать в тех же объемах) военную помощь. Собственно, такую проблему, как следует из материала Time, признают и у Зеленского.



При сохранении этого тренда, возможно, придется пересматривать подходы не только к ведению войны, но и к тому, на каких условиях ее заканчивать.