Украина сейчас так же далека от достижения своих стратегических целей — выход к Азовскому морю, освобождение крупных городов типа Токмак или Пологи — как это было в начале июня.

Такое мнение высказал военный аналитик Bild Юлиан Рёпке в Х.

По его словам, после того, как контрнаступление в Запорожской области было сокращено с первоначально трёх направлений до одного, оно потеряло большую часть своего импульса после освобождения Работино (к 28 августа). Это было полной противоположностью тому, чего ожидали или, по крайней мере, на что горячо надеялись некоторые наблюдатели.

"В сентябре украинские войска тщетно пытались захватить Вербове и Новопрокоповку. В октябре они предприняли новую попытку наступления на Новопокровку и Копани. Тоже зря", — пишет аналитик.

"Они также значительно сократили количество задействованных войск. Два наступления на юг, достигшие Новопрокоповки, каждое из которых насчитывало менее десяти человек (без техники), были уничтожены российскими солдатами на поле боя", — утверждает Рёпке.

Западные танки и бронетранспортёры, используемые в качестве "бронированных автобусов", оказались в значительной степени бесполезными из-за укрепленных российских позиций, плотных минных полей и постоянных атак дронов-камикадзе с видеокамерами для оперативной разведки на местности, что сводило на нет главную функцию бронетехники — быстрое продвижение и глубокое наступление, нанесение удара клином. Вместо этого, как пишет аналитик, ссылаясь на слова главы разведки Буданова, украинцы идут в "пешие атаки".

"Если в первые два месяца контрнаступление ВСУ достигло хотя бы тактических успехов, то сейчас оно достигает их лишь в крайне незначительной степени (отдельные ряды деревьев захвачены, другие потеряны)", — пишет Юлиан.

Рёпке утверждает, что Киев так же далёк от своих стратегических целей, таких как выход к Азовскому морю, освобождение крупных городов типа Токмака или Пологов или хотя бы перекрытия российских маршрутов снабжения между Донбассом и Крымом, как это было в начале лета.

"Что из этого следует? Трудно сказать. Тем более, что никаких дальнейших "изменений игры" ожидать не приходится. Ракеты Storm Shadow и Scalp EG заканчиваются, Taurus не придёт, лишь несколько десятков ATACMS. То же самое касается и вооружений для наземной войны и противовоздушной обороны от дронов. Даже несколько F-16, возможно, в 2024 году, а возможно, и позже, существенно ситуацию не изменят", — сказано в сообщении.

Аналитик пишет, что правительство в Киеве знает, что россияне продолжают укрепляют свои позиции "сильнее, чем когда-либо прежде", и на этом фоне шансы на освобождение Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма продолжают снижаться.

"А на востоке? Последние два месяца доказали, что РФ больше даже не видит себя в обороне, а постоянно планирует и осуществляет новые наступления.

Наступление на Купянск и Авдеевку пока не увенчалось успехом. Однако сам факт того, что Кремль мобилизует резервы, чтобы взять под свой контроль дополнительные украинские территории, показывает, насколько уверена Москва в том, что она всё равно сможет продолжать вести эту войну, сочетая настойчивость и полную безжалостность по отношению к собственным войскам.

И когда я смотрю на колебания в Берлине, Вашингтоне, Лондоне, Париже и Варшаве, я не понимаю, почему расчёт Путина не должен сработать", — написал Рёпке.

Ранее в Офисе президента сообщили, что Украина отстаёт от запланированного графика наступления на 6-9 месяцев.

Мы также сообщали, что в Белом доме считают, что у ВСУ осталось до 8 недель на попытки контрнаступления.