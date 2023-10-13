Украина отстает от запланированного графика наступления на 6-9 месяцев.

Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал в интервью "24 каналу".

Он обвинил в этом западные страны, которые медлили с поставками оружия. По его словам, сразу после харьковской операции был дефицит артиллерии, поэтому двигаться дальше было нельзя.

"Вместо того, чтобы быстро сделать это осенью 2022 года, осенью все медленно разворачивалось. Отрабатывали логистику, было много согласований. Уже тогда мы вышли из графика поставки. Потому что вместо того, чтобы получить оружие через неделю, начали получать его через 3–4 месяца", - сказал Подоляк.

Далее была зима с обстрелами энергетики и штурмами Бахмута, и когда Украина выстояла в этот период, оружие все-таки начали предоставлять.

"Мы отстаем на 6–9 месяцев. Все очень растянуто во времени. Здесь Буданов прав. Если договорились и получили через месяц все необходимое – это одна история. Если договорились и получили через 8 месяцев – это другая история", – заявил советник главы Офиса президента.

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что украинское наступление "не отстает, а выбилось из графика", но "не все пошло кувырком".

Напомним, что новый глава Объединенного комитета начальников штабов США уверен, что Украина продолжит наступление зимой.