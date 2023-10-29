Последние три недели были "хорошим временем" для России в Украине.

Так считает профессор кафедры оборонных исследований в лондонском Кингс-колледже Майкл Кларк. Его колонку публикует газета Sunday Times.

В это время российская армия начала наращивать свои атаки в Украине, сосредоточив основные усилия на Авдеевском и Купянском направлениях, говорится в публикации.

Авдеевка становится для Украины "вторым Бахмутом". Но, в отличие от Бахмута, Авдеевка имеет подлинную стратегическую ценность: она расположена на ключевом пути в Донецк, а ее дорожная система делает её воротами на юг Донбасса.

И хотя россияне понесли под Авдеевкой большие потери, для Украины эти недели тоже оказались "тяжелыми", пишет Кларк. Это усиливается опасениями, что внимание Запада будет отвлекаться событиями на Ближнем Востоке.

"В Киеве беспокоятся, что Запад может прекратить оказывать помощь, если увидит, что ситуация на фронте зашла в тупик. Западные лидеры не заинтересованы в ведении войны на истощение и хотят видеть успехи украинской армии на поле боя", - считает эксперт.

Среди украинских военных ходят слухи, что главком Валерий Залужный и президент Владимир Зеленский по-разному смотрят на ситуацию. Залужный считает, что Украине следует сосредоточиться на удержании текущих позиций и подготовке к боевым действиям в 2024 году. Но с этим не согласен Зеленский.

Если наступление РФ удастся отразить, то ближайшим стратегическим направлением Кларк видит снова движение Украины на юг с целью изолировать Крым.

Напомним, накануне военный эксперт BILD Юлиан Рёпке заявил, что Авдеевка оказалась под угрозой окружения.

Также экс-советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что есть высокая вероятность потери Авдеевки.