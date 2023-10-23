Армия РФ продолжает волнами штурмовать Авдеевку, несмотря на большие потери.

Об этом сообщил глава городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона.

"Стрелковые бои не затихают круглосуточно. Россияне бросают большие силы с пехотой и бронетехникой, потери у них сумасшедшие, но это их не останавливает, штурмы продолжаются. Лезут как бешеные, десятками ложатся и спустя некоторое время идут снова. Их очень много", - сказал глава ГВА.

По его словам, в последние дни РФ стала применять меньше бронетехники из-за повышения влажности.

Напомним, в утренней сводке Генштаба ВСУ также сообщается, что РФ продолжает попытки окружить город.

Также бывший советник Офиса президента Алексей Арестович предупредил об угрожающей ситуации под Авдеевкой. По его словам, "угроза окружения реальна".

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