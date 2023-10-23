Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович предупредил об угрожающей ситуации под Авдеевкой.

Комментируя заявления украинских спикеров, СМИ и телеграмм-каналов, которые делают акцент на больших потерях россиян во время наступления под Авдеевкой, он напомнил, что "Иловайск, Дебальцево, Северодонецк, Лисичанск, Бахмут, Соледар начинались точно так же". После чего ВСУ их потеряли.

"Сейчас мы смакуем большие потери россиян под Авдеевкой. Но я хочу напомнить, что шесть предыдущих раз все закончилось тем, что мы потеряли территории, которые так залихватски начали оборонять. Угроза окружения и потери Авдеевки совершенно реальна. Ее не нужно недооценивать. Об этом говорю не только я, а и многие серьезные эксперты", - заявил Арестович.

Особенно угрожающая ситуация сложилась на правом фланге (то есть к северу от Авдеевки), где россияне пытаются перерезать железную дорогу. И, хотя из Авдеевки ведет еще несколько дорог, как асфальтированных, так и проселочных, "но все то же самое было под Бахмутом".

“Нам нужно подумать как так получается и почему нас уже седьмой раз ловят на одну и ту же ловушку. В основе стоят две наши установки, которые прекрасно просчитываются противником. Первая - ставка на героизм, что мы "стоим и не сдадим". Вторая - ставка на то, что мы не хотим отдавать кусок нашей земли даже ради стратегического маневра", - говорит Арестович.

Он считает, что для решения этих проблем Украине нужны свои мощные оборонительные укрепления, такие же как у россиян. Они, по его словам, до сих пор не выстроены. Также он предлагает отправить на постройку таких линий тех украинцев, которые не хотят воевать на фронте и создать из них "трудовые армии".

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