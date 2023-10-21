Российские оккупанты наступают и пытаются окружить Авдеевку, ВСУ держат оборону и наносят врагу многочесленные потери.

Авиационные удары получили 16 населенных пунктов Луганской, Донецкой и Херсонской областей, а под артиллерийским огнем оказались около 110 населенных пунктов этих областей, а также Черниговской, Сумской, Харьковской и Запорожской.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

"В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении противник не оставляет попыток окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу многочисленные потери. Безуспешными были наступательные действия оккупантов в районах Новокалинового, Степного и Первомайского Донецкой области", - говорится в сообщении.

"На Бахмутском направлении украинские воины отбили все атаки противника в районах Богдановки и Хромового. Также враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Клещиевки Донецкой области", - отметили в Генштабе.

"На Запорожском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Полтавка Запорожской области. Также противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Работиного Запорожской области", - говорится в сообщении.

Война в Украине идет уже 605-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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