В Украине треть гуманитарной помощи пропала по дороге к воинским частям.

Об этом сообщает таможенная служба, которая провела проверку совместно с Минобороны.

Из 9 тысячи случаев, проверенных за девять месяцев текущего года, было выявлено более 3 тысяч эпизодов неполучения помощи для 200 воинских частей. Эти данные переданы правоохранителям.

Ранее журналисты рассказывали, как, например, во Львове исчезла гуманитарка из США на 34 миллиона гривен.

Также мы писали о том, куда исчезает помощь для ВСУ и как она потом всплывает на рынках и в интернете.

А также, что волонтер из Днепра заявил, что люди стали меньше донатить и помогать ВСУ.

Война в Украине идет уже 604-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня, 19 октября. Вчера продолжилось наступление россиян под Авдеевкой. Генштаб ВСУ сообщил, что Россия при поддержке авиации пытается окружить город. Также динамично развивалась ситуация вокруг атак ВСУ в Херсонской области. Российские военные телеграм-каналы писали о попытках ВСУ создать плацдарм на левом берегу Днепра. Кроме того, в четверг США заявили, что продолжат поставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS на постоянной основе.

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