В субботу, 21 октября, в Украине идет 605-й день войны с Россией.

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21 октября: последние новости

10.23 Обстановка в Авдеевке, вокруг которой не утихают бои.

9.54 На севере Украины, где в начале вторжения наступали россияне, установлено уже более 500 тысяч противотанковых мин. Это в 16 раз больше, чем в июне 2022 года, сообщил командующий группировки "Север" Сергей Наев.

Система минирования включает в себя противотанковые минные поля, комплекты противопехотных взрывных устройств, фугасов и заминированных завалов.

Также продолжаются работы над фортификационным оборудованием силами местных органов власти. "Мы вместе создаем такие условия, чтобы государственная граница Украины в Северной операционной зоне была полностью непроходима для враждебных сил", - заявил Наев "Укринформу".

9.26 Украинские военные паблики пишут также об атаках на село Северное к юго-западу от Авдеевки. При этом россияне продолжают атаковать со стороны Красногоровки, имея "частичный успех". Идут бои за террикон и посадки у железной дороги.

На Запорожском направлении россияне пошли в атаку в районе села Полтавка. Оно находится к востоку от Гуляйполя и к западу от Времьевского выступа.

Также россияне атаковали в районе Работино. Продолжаются столкновения возле Новопрокоповки и Вербового. Подробнее...

8.18 Второй удар по Кривому Рогу вчера вечером пришелся по объекту инфраструктуры, сообщили власти региона.

"Поздним вечером была еще одна атака ракетами и БПЛА. Поврежден объект промышленной инфраструктуры. Возникший пожар был также оперативно ликвидирован. Главное – без потерь", — заявил глава городской администрации Александр Вилкул.

Губернатор Сергей Лысак уточнил, что на объекте есть разрушения.

8.00 Российские оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку, но украинские военнослужащие держат оборону, нанося врагу многочисленные потери.

Как сообщает Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло более 100 боевых столкновений.

Всего враг нанес 9 ракетных и 39 авиационных ударов, совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.