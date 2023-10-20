РФ развернула в граничащих с Украиной на северо-востоке Брянской, Курской и Белгородской областях 19 тысяч военных, но на данный момент угрозы вторжения с этого направления не наблюдается.

Об этом заявил командующий объединенных сил ВСУ Сергей Наев.

"Подразделения противника ведут разведку, производят обстрелы пограничных районов, применяют авиацию и дроны-камикадзе, наносят ракетные удары баллистическими и крылатыми ракетами. На вооружении подразделений находятся танки, боевые бронированные машины, артиллерийские и реактивные системы, средства ПВО и оперативно-тактические ракетные комплексы. Пока признаков формирования ударных группировок войск противника не замечено", — сообщил Наев.

Ранее Наев заявлял, что учения ОДКБ в Беларуси создают риск наращивания военного присутствия РФ на северной границе Украины.

Война в Украине идет уже 604-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня, 19 октября. Вчера продолжилось наступление россиян под Авдеевкой. Генштаб ВСУ сообщил, что Россия при поддержке авиации пытается окружить город. Также динамично развивалась ситуация вокруг атак ВСУ в Херсонской области. Российские военные телеграм-каналы писали о попытках ВСУ создать плацдарм на левом берегу Днепра. Кроме того, в четверг США заявили, что продолжат поставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS на постоянной основе.

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