На Запорожском направлении вчера погиб россиянин Александр Можаев, известный как казак Бабай.

Об этом сообщают российские военные телеграм-каналы.

С 2014 года Можаев воевал на Донбассе против Украины и участвовал в захвате административных зданий.

Он родился в 1977 году в Краснодарском крае. В 1995 году вступил в казачье войско, проходил службу в российской армии.

Сам Можаев рассказывал, что отправился в Крым, а потом на Донбасс с другими российскими "добровольцами". При этом в РФ он находился в розыске за попытку убийства ножом. А в 2022 году Белореченский районный суд РФ приговорил его к штрафу в 60 тысяч рублей за хранение марихуаны.

На Донбассе казак Бабай уже в апреле 2014 года получил известность из-за своего колоритного внешнего вида. Его обвиняли в том, что он сбил из гранатомёта вертолёт под Краматорском.

Напомним, в феврале 2017 года в Донецке убили одного из лидеров сепаратистов, полевого командира "Сомали" Михаила Толстых по кличке Гиви.

Война в Украине идет уже 603-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня, 18 октября. Вчера президент РФ Путин заявил о давно ожидаемом наступлении ВСУ на Херсонском направлении. При этом украинская сторона по поводу событий в регионе ничего не сообщала. Также в среду Украина подверглась ракетному обстрелу. В Запорожье ночной ракетный удар задел жилой дом, погибли пять человек, в том числе молодая семейная пара. А днем был прилет по окрестностям Днепра. В целом на военном театре в Украине наметилась отчетливая тенденция - движение к тупику.

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