Британский доброволец Джордан Чедвик, тело которого со связанными за спиной руками нашли в отстойнике в Краматорске, был подвергнут пыткам и убит другим британцем, считают следователи.

Об этом пишет таблоид The Sun.

О такой версии заявляют и товарищи погибшего бойца. Они утверждают, что Чедвика пытали водой, и вода в его легких была не такой, как там, где он был найден в 32 километрах от линии фронта в Бахмуте.

Его тело доставили домой в прошлом месяце, а расследование должно состояться в следующем году. В Украине дело ведет ГБР.

Бывший шотландский гвардеец служил в секретном подразделении под названием 50/50, прикрепленном к военной разведке Украины.

Напомним, вскоре после этого случая было найдено тело второго британца, погибшего при загадочных обстоятельствах.

"Гибель двух британских добровольцев посеяла страх среди тех, кто собрался помочь Украине в борьбе с Россией", - пишет The Sun.

Война в Украине идет уже 572-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего дня. Глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал фото с украинскими бойцами из Клещеевки. В районе Андреевки и Клещеевки находятся господствующие высоты к югу от Бахмута. Этим и объясняется ожесточенность боев за эти населенные пункты, которые продолжаются еще с мая. На Запорожском фронте продолжаются бои у Работино, Вербового и Новопрокоповки. Украинские военные телеграм-каналы пишут, что дело осложняется введением российских резервов на этот участок фронта.

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