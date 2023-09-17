Британские СМИ публикуют подробности о двух загадочных смертях британских военных в Украине. Речь о Дэниеле Берке и Джордане Чедвике, которого нашли в водоеме со связанными за спиной руками.

Как пишет BBC, тело Берка нашли далеко от линии фронта - в Запорожье. То есть он погиб не в бою. Его кто-то убил в тылу.

Берк в 2019 году провел в Британии восемь месяцев в тюрьме по обвинению в терроризме - после того, как отправился в Сирию, чтобы сражаться на стороне курдов против ИГИЛ. Все обвинения с него были сняты в 2020 году.

Times пишет, что Берка не видели с 11 августа, когда камеры видеонаблюдения показали, как он выезжал из Запорожья на зеленом Mitsubishi L200. Вместе с ним в машине находился австралийско-ливанский боец Нурин Абдельфата с позывным "Адам", член иностранной штурмовой группы при 47-й бригаде "Магура", воюющей на Запорожском направлении (к слову, в бригаде на днях сменилось командование).

"Адам" рассказал, что расстался с Берком у его дома и с тех пор его не видел.

Берк воевал в подразделении "Черные ангелы", как писала еще летом 2022 года британская газета Telegraph. Он тогда воевал с другими британцами на Херсонском направлении.

Описывая одну из операций, в ходе который Берк и его команда подбили российский танк, издание пишет: "Это, вероятно, был первый удар под руководством Великобритании по российским войскам в этой части мира со времен Крымской войны 1850-х годов".

Times пишет, что "Черные ангелы" не имели официального контракта с ВСУ, а их роль в боевых действиях была "минимальной".

Также автор статьи Андрю Ллойд лает понять, что причина смерти Берка может крыться в "токсичном сочетании насилия, алкоголя, оружия и денег".

Издание приводит слова неназванного иностранного добровольца из Украины: "Здесь ты теряешь всякую нормальность. Плохие вещи случаются в коррумпированных местах. Здесь не стоит рассчитывать на защиту. Здесь крутится много денег, много жестоких людей и много оружия. Если вы берете деньги не у тех людей или вы не понравились не тем людям, очень легко исчезнуть".

Что же до второго британца - Джордана Чедвика - то, по данным газеты Daily Telegraph, анализ выявил несовпадение воды в легких с той водой, в которой обнаружили его тело. То есть, утопили его где-то еще, а потом бросили в отстойник под Бахмутом. Чедвик погиб еще в июне.

Telegraph выдвигает две версии его гибели: что он был застрелен во время мелкой ссоры - или, возможно, утонул во время неудачной церемонии инициации. Эту церемонию якобы придумал его коллега-волонтер, который раньше служил в британском спецназе.

Daily Mail пишет, что оба британца "могли быть убиты другими бойцами "иностранного легиона" после "споров из-за денег". Речь о донатах, которые получали их подразделения. При этом истории Берка и Чедвика, как полагают в полиции, не связаны между собой.

Война в Украине идет уже 571-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 сентября 2023 года в онлайне.