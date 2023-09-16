В Украине нашли тело пропавшего добровольца из Британии.

Об этом пишет издание Sky News.

Бывший военнослужащий десантных войск Великобритании Дэниел Берк из Южного Манчестера был объявлен пропавшим без вести 16 августа, о чём родственники 36-летнего британца заявили полиции. Им было известно, что он уехал воевать в Украину.

Украинские власти уже подтвердили британскому правительству гибель Берка. О её обстоятельствах не сообщается.

Ранее в Украине был убит 31-летний доброволец из Британии Джордан Чедвик, он воевал в Украине с октября 2022 года. Его тело нашли в водоёме со связанными руками за спиной. Причины его гибели устанавливаются.

Война в Украине идет уже 570-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб ВСУ заявил об освобождении села Андреевка к югу от Бахмута. Полк Калиновского сообщил о взятии соседней Клещеевки, но командование официально этого не подтверждало. Вчера был нанесен удар по Новой Каховке на оккупированной РФ левом берегу Днепра в район многоэтажек. В Херсонской области объявили обязательную эвакуацию для семей с детьми.

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