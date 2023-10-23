Утром 23 октября Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее.

Сегодня ночью российские оккупанты нанесли удар "Шахедами". Были уничтожены все дроны-камикадзе.

За прошедшие сутки произошло более 90 боевых столкновений.

Всего враг нанес 10 ракетных и 63 авиационных ударов, совершил

58 обстрелов из РСЗО.

Также российские оккупанты нанесли удар, применив управляемую авиационную ракету Х-59 и зенитные управляемые ракеты С-300 по гражданским объектам в Константиновке Донецкой области, 4 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" и 1 ударный неустановленного типа. Силы ПВО уничтожили ракету Х-59 и все ударные БПЛА.

На Купянском направлении ВСУ отразили более 15 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили около 10 атак врага в районах Надежды и Серебрянского лесничества Луганской области.

На Бахмутском направлении ВСУ отразили все атаки противника в районах населенных пунктов Богдановка, Хромово, Ивановское, Андреевка, Дружба Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. Безуспешными были наступательные действия противника в районах Керамика, Степного, Авдеевки, Тоненького, Опросного, Невельского Донецкой области, где Силами обороны отражено более 20 атак врага.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где были отбиты 24 атаки.

На Шахтерском и Запорожском направлениях ВСУ отразили все атаки врага в районах Пречистовки, Золотой Нивы Донецкой области и Вербового, Работино Запорожской области.

В Новой Каховке Херсонской области так называемая оккупационная полиция разыскивает до 60 российских дезертиров по всему городу.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

Война в Украине идет уже 607-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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