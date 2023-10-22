Оперативное командование "Юг" называет ложными заявления о создании ВСУ плацдарма на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Об этом заявила руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

"Эти выводы аналитиков не подтверждены военными, а преждевременные заявления вредят боевой работе украинских защитников", - сообщила Гуменюк.

Напомним, об этом пишут в течение последней недели российские военные паблики. О том же заявляли и аналитики "Института изучения войны" (в частности, по поводу создания ВСУ плацдарма в селе Крынки близ Новой Каховки).

Российские военные паблики о попытках создания украинскими войсками плацдарма на левом берегу сообщают со вторника. Часть из них пишет, что подразделения ВСУ под ударами россиян вынуждены были покинуть левый берег (об этом же заявляет и МО РФ). Другие говорят о том, что украинские военные на левом берегу все ещё остаются.

Напомним, сегодня Гуменюк сообщила, что по Херсонской области россияне за эти сутки использовали рекордное количество авиабомб - 36.

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