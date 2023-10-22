В воскресенье, 22 октября, в Украине идет 606-й день войны с Россией.

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22 октября: последние новости

09:20 В Сети публикуют видео последствий недавнего удара ATACMS по аэродрому в Луганске.

На асфальте видны места от прилета осколков либо кассет ракеты.

Напомним, по итогам удара в Луганске и Бердянске Генштаб ВСУ заявил об уничтожении шести вертолетов РФ.

09:14 В Херсонской области россияне за эти сутки использовали рекордное количество авиабомб.

"За эти сутки было зафиксировано фактически рекордное количество авиабомб – 36. По Херсонской области враг выпустил по 2-4 авиабомбы по одному населенному пункту. Для села это очень большая мощность, когда 500-килограммовый эквивалент тротила врывается в землю, оставляя многометровые воронки", – заявила спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

Напомним, российские источники на этой неделе пишут о попытках ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Одновременно резко возросла интенсивность ударов РФ по правому берегу.

08:50 За эту ночь ВСУ сбили три "Шахеда" и одну авиаракету.

Также за минувшие сутки уничтожили три "Ланцета", сообщают Воздушные силы.

В то же время ночью были пуски восьми ракет С-300 - их сбить не удалось.

Также россияне запустили три дрона неустановленного типа. Что с ними произошло - не уточнялось.

08:45 Сегодня ночью в городе Торецке Донецкой области РФ нанесла авиаудар по шахте.

По данным МВД, было повреждено админздание шахты и подъемник.

О пострадавших не сообщается. Сама шахта, как утверждается, была неработающей.

08:41 Губернатор Одесской области призвал жителей Белгород-Днестровского района идти в укрытия.

08:39 Ракетная опасность в Одесской области, сообщают Воздушные силы.

Местные СМИ пишут о пуске ракеты в сторону Затоки.

08:16 Фото терминала "Новой почты" под Харьковом, где вчера был ракетный удар.

Здание терминала частично разрушено. Повреждены семь грузовых автомобилей и два полуприцепа.

В МВД сообщили, что на территории терминала находились 22 человека, из них 6 человек погибли и 16 ранены. С травмами разной степени тяжести их доставили в больницу.

Также специалисты взрывотехнического управления изъяли обломки ракеты С-300. Следователи вместе с криминалистами и судмедэксперты проводят осмотр тел погибших.

Паблики уточняют, что терминал находился в селе Коротичи Харьковского района.

08:03 Ночью над Украиной уничтожена одна авиационная ракета Х-59 и три "Шахида", сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.

Известно, что ПВО работала в Киевской и Хмельницкой областях.

07:00 Все 6 погибших и 14 пострадавших после удара по "Новой почте" в Харькове – работники предприятия, которые находились внутри терминала.

Об этом сообщил глава области Олег Синегубов.

Пострадавшие в возрасте от 19 до 42 лет получили осколочные ранения и взрывные травмы.

Среди госпитализированных 7 человек находятся в состоянии средней тяжести. Еще 7 мужчин – в тяжелом состоянии.

На месте идет разбор завалов. По предварительным данным, удар был ракетами комплекса С-300.