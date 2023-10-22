Анализируем итоги 606-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Сегодня с утра российские военные паблики сообщают о контратаке украинских войск под Авдеевкой.

По их данным, удар наносится в сторону Песок - в тыл южному флангу "полукольца" российских войск вокруг Авдеевки. Российские паблики предполагают, что цель ВСУ - этот южный фланг "срезать", чтобы снять угрозу окружения Авдеевки. Сейчас на данном участке продолжаются бои.

Украина наступления под Авдеевкой не подтверждала. Украинские военные паблики пишут о продолжении наступления российских войск и об их продвижении на нескольких участках фронта.

Так, заявляется, что на севере, со стороны Красногоровки, россияне смогли подойти ближе к железной дороге.

"Частичный успех" российские войска имеют и с юга - у Водяного.

Также продолжаются бои за авдеевский террикон, на котором россияне пытаются закрепиться.

Одновременно россияне начали рыть тоннели в направлении Авдеевки, стараясь подобраться поближе к украинским позициям. Об этом сообщил Антон Коцуконь - представитель 110-й отдельной механизированной бригады, воюющей под Авдеевкой.

Также, по словам военного, украинские разведчики зафиксировали использование россиянами роботизированных транспортных машин с дистанционным управлением.

Коцуконь отмечает, что для россиян очень важно окружить и взять Авдеевку. Они там сосредоточили огромные силы и средства: минимум три кадровые бригады, подкрепленные подразделениями "Шторм Z".

Отметим, что рытье туннелей, чтобы поближе подобраться к окопам противника - способ, широко применявшийся в ходе Первой мировой войны, которая на Западном фронте, так же, как и нынешний этап войны в Украине, характеризовалась позиционными боями, когда ни одна из сторон годами не могла серьёзно продвинуться.

Почему тактика боя на нынешней войне в Украине все больше похожа на тактику боя Первой мировой, мы подробно писали здесь.

Второй динамичный фронт - Херсонский. Там уже несколько дней идут, судя по всему, бои с группами ВСУ, которые пытаются высадиться и удержать позиции на захваченной РФ территории.

По крайней мере, так описывают ситуацию в России. Об этом пишут как военные паблики, так и заявляет минобороны РФ, которое сегодня сообщило об отражении "украинский ДРГ" в районе Крынки, что под Новой Каховкой. Ранее МО РФ заявляло, что "отразило попытки ВСУ" создать плацдарм на других участках на левом берегу (при этом часть российских военных пабликов это подтверждают, а часть говорит, что украинские военные еще остаются в Крынках).

О том, что на левом берегу ВСУ создали плацдарм, на днях заявляли и аналитики Института изучения войны, который имел в виду как раз Крынку близ Новой Каховки.

Но сегодня оперативное командование "Юг" назвало данные о плацдарме ложными.

"Эти выводы аналитиков не подтверждены военными, а преждевременные заявления вредят боевой работе украинских защитников", - заявила руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Отметим, что в России, где продолжают заявлять об атаках ВСУ на левом берегу, разнятся оценки таких действий. Некоторые считают, что это подготовка к масштабному форсированию Днепра силами ВСУ. Другие оценивают эти рейды как разовые акции ДРГ с целью вынудить россиян перебросить на левый берег подкрепления с других участков фронта.

Однако российское руководство, судя по всему, воспринимает ситуацию всерьез, поскольку интенсивность ударов по правому берегу Днепра существенно возросла.

Так, российские военные заявляют, что на правом берегу ударили по расположениям украинских войск в районе Приднепровского и Тягинки - они якобы собирались форсировать Днепр.

В Херсонской области Россия также подтвердила удар по Станиславу - там якобы "нанесено поражение живой силе и плавсредствам 123-й бригады территориальной обороны ВСУ".

Ранее сегодня утром власти региона заявили о том, что в Станиславе во время ночного обстрела пострадали до 30 жилых домов, а также школа, магазины и церковь.

На Херсонщине в целом россияне за истекшие сутки использовали рекордное количество авиабомб, заявило украинское командование.

"За эти сутки было зафиксировано фактически рекордное количество авиабомб – 36. По Херсонской области враг выпустил по 2-4 авиабомбы по одному населенному пункту. Для села это очень большая мощность, когда 500-килограммовый эквивалент тротила врывается в землю, оставляя многометровые воронки", – заявила спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

Военные перспективы

Украинские военные аналитики отмечают, что акцент боевых действий смещается с юга на восток. "Похоже, инициатива в осенне-зимней кампании будет на стороне врага. Нас ждут тяжелые оборонительные бои", - пишет украинский телеграм-канал Deep State.

Он также считает, что это будет сложнее, чем противостояние с "Вагнером" в прошлом году, которое было локализовано под Бахмутом. Кроме того, мобилизованные россияне отличаются от рекрутов ЧВК, потому что "почти год проходили подготовку на полигонах". При этом вовлеченность в боевые действия бывших уголовников даже в рамках минобороны РФ в последние недели существенно упала.

"Потери, которые несет враг колоссальны, но они не являются чем-то существенным в масштабах самой страны", - добавляет Deep State.

В украинской разведке по этому поводу снова заявили, что Россия каждый месяц вербует для войны в Украине более 20 тысяч человек. В России заявляют, что вербуют в армию на контракт для участия в войне в Украине по 40-60 тысяч человек ежемесячно. При этом, судя по сообщениям российских СМИ, часть из них - это солдаты-срочники, которые подписывают контракт с МО РФ (по недавно принятому закону они это могут делать уже через месяц службы).

Также появляется все больше сведений, что россияне активно ставят на воинский учет мигрантов, получивших российское гражданство. Полиция устраивает на них облавы около мечетей, на стройках и на производстве. Тех, кто подпадает по возрасту под призыв и подходит по медицинским показаниям, либо предлагают пойти на контракт служить в Украину, либо призывают на срочную службу (сейчас как раз идет осенний призыв в российскую армию).

Так или иначе, но действующую в Украине российскую армию ежемесячно пополняют десятки тысяч новобранцев.

И это, а также в целом большой мобилизационный потенциал РФ, является одной из серьезных проблем, которую называют украинские военные.

Так, командир 3-й штурмовой бригады ВСУ (а также основатель "Азова") Андрей Билецкий в недавнем интервью сделал вывод, что у ВСУ не получилось "короткой войны" против России. И перечислил причины, которые к этому привели.

Во-первых, ВКС и артиллерия у россиян будут "намного более серьезными, чем у нас, еще очень долгое время". "Все это они производят сами и, в отличие от Украины, не зависят от циклов "дали - не дали", - уточнил Билецкий.

Также российская авиация начала получать большое количество управляемых бомб и ракет, которые раньше не использовала и вынуждена была заходить в зону действия украинской ПВО. Теперь этого не происходит.

При этом поставка западных самолетов кардинально ситуацию не изменит.

"Сможем ли мы с 50-100 F-16 сравняться с российской авиационной группировкой? Не сможем. Сможем ли мы когда-нибудь сравняться по количеству стволов? По количеству бронетехники? Скорее всего не сможем", - заявил Билецкий.

Проблемы армии РФ, по его мнению - слабо обученные сухопутные войска. Также у россиян проблемы со связью и технической разведкой. Но, по словам Билецкого, пока "абсолютно не ощущается", что у России есть проблемы с мобилизационным ресурсом.

"Если мы будем воевать необученными, плохо мотивированными частями против российских необученных, плохо мотивированных частей, то раньше или позже они нас переломают по элементарной причине - их просто больше", - добавил он.

Преодолеть этот разрыв можно только за счет повышения качества боевой подготовки у ВСУ, считает Билецкий. При этом он рассказывает, что приходящее на фронт пополнение часто не умеет обращаться с оружием и не обладает элементарными навыками - даже такими, как накладывание себе повязки при ранении.

Также Билецкий заявил о том, что у россиян есть технические решения, которых нет у ВСУ и западных партнеров. А именно - российские дроны "Орлан", которые представляют "огромную проблему" для ВСУ.

"По беспилотным системам оперативно-тактического класса россияне намного дальше нас. Я говорю во-первых о печально известном "Орлане". Это большая проблема для нас - это разные типы разведки, арткорректировка. Качественно глушить "Орлан" нам не удается. Его безусловно можно сбивать, но ПВО у нас, как известно, имеет значительный дефицит ракет, и тратить их на "Орланы", которых у России тысячи, на самом деле сложновато", - сказал комбриг.

По словам Билецкого, "Орланы" работают днем и ночью, иногда в полосе действия его бригады может "висеть" до 11 этих беспилотников.

"Это значит, что твоя артиллерия не работает. Что твое наступление на бронетехнике или сколько-нибудь серьезными группами, взводом, невозможно. Что ты не можешь подвозить БК, проводить инженерные работы, рыть капониры", - говорит Билецкий.

На все эти объекты противник наводит удары, которые "легко и просто" корректируются "Орланом".

По его словам, "Орлан" более эффективен, чем западные аналоги, а также украинский дрон "Лелека". "У него есть комплекс "Комета" - система позиционирования, ориентированная на спутники не только GPS и ГЛОНАСС, но и на китайские спутники. Ее побороть РЭБом чрезвычайно сложно. Давишь один - работает еще два, три, восемь", - говорит Билецкий.

Второй крупной проблемой он назвал российские ударные дроны "Ланцет", которые в силу их малого размера крайне сложно сбивать.

Обстрелы

Вчера поздно вечером россияне ударили по селу Коротичи под Харьковом. Под ракетный обстрел попал грузовой терминал "Новой почты". Погибли шесть его сотрудников, еще 17 получили ранения и травмы.

Здание терминала частично разрушено. Повреждены семь грузовых автомобилей и два полуприцепа. Момент прилета по терминалу попал на видео. Украинские власти говорят, что в здание попала ракета российского комплекса С-300.

Россия этого инцидента официально не комментировала. В российских военных пабликах утверждается, что склад использовался Кобы для логистики военных грузов для нужд ВСУ. Но подтверждений этому нет. Украина наличие оружия на складе отрицала.

Ночью Украину атаковали еще три "Шахида" и одна авиационная ракета Х-59. Также россияне запустили три дрона неустановленного типа, сообщали Воздушные силы. Что с ними произошло - не уточнялось.

Как заявила спикер Сил обороны юга Гуменюк, российская армия во время последних воздушных атак применяет новую "смешанную" тактику. Например, этой ночью РФ атаковала крылатыми ракетами и управляемыми авиабомбами одновременно.

"Практически одновременно направлялись тактическая авиация и управляемые авиабомбы по прифронтовым территориям и крылатые ракеты типа Х-59 по территориям второго эшелона наших прифронтовых территорий. Были атакованы Криворожье и Николаевщина одновременно", - заявила Гуменюк.

По ее словам, такая тактика направлена на истощение систем противовоздушной обороны и максимальное достижение результата.

Минобороны РФ также прокомментировало эти и другие удары по Украине.

Заявляется, что под Кривым Рогом были поражены склады боеприпасов. Напомним, что об ударах по городу в Украине сообщалось не только сегодня, но и в пятницу вечером. Украинские власти заявляли о прилете по объекту инфраструктуры.

Также Россия утверждает, что на аэродроме Староконстантинов (Хмельницкая область) уничтожены "авиационные средства поражения". О работе ПВО в Хмельницкой области местные власти сообщали сегодня ночью. Украина, впрочем, прилетов не подтверждала.

В Донецке вчера был прилет по району Мотеля. В "ДНР" заявили об ударе по складу. Украинские паблики пишут о попадании по одному из российских штабов.

К слову, после удара практически полностью уцелела ракета GMLRS, которая используется для HIMARS. Ее уже погрузили в автомобиль и увезли "на изучение", как пишут российские паблики.

Поддержка Запада и саммит Юга

В США продолжается борьба за то, чтобы Конгресс выделил новые средства для Украины.

Это видно по риторике президента Байдена, который во второй раз за последние дни говорит, что данный вопрос имеет для Америки судьбоносное значение.

В пятницу он послал бюджетный запрос на выделение Украине 61 миллиарда долларов на следующий год - и записал по этому поводу обращение к нации.

Также вчера на предвыборном мероприятии он заявил, что если американцы перестанут помогать Украине, Россия победит. Но коснулся там Байден и более глобальных вещей.

В частности, он сказал, что миру нужен "новый мировой порядок", потому что мироустройство после Второй мировой войны "выдохлось".

"Мы жили в послевоенный период в течение 50 лет, и это работало чертовски хорошо, но это как бы выдохлось. Нужен новый — новый мировой порядок в некотором смысле, подобный тому, который был", - сказал президент США на предвыборном приеме в Белом доме.

Он сказал, что сейчас тоже решается судьба следующих 4-5 десятилетий.

"Мы находимся в переломном моменте истории. И это означает, что решения, которые мы примем в следующие четыре или пять лет, будут определять, как будут выглядеть следующие четыре или пять десятилетий", - добавил Байден.

Отметим, что "чертовски хороший" послевоенный 50-летний мир, о котором говорил Байден, возник по результатам самой жестокой войны в истории человечества. Также он появился в силу договоренностей СССР и США, которые по сути разделили сферы влияния в Европе.

Если исходить из данного исторического контекста, то Байден, получается, предлагает либо одержать военную победу над РФ и Китаем, с которыми США сейчас враждуют - либо же договориться с ними и устроить "новую Ялту" с разделом сфер влияния.

Если же речь о продолжении нынешней политики - поддержки Украины без прямого столкновения НАТО с Россией - то вряд ли 60 миллиардов долларов здесь что-то кардинально изменят на ближайшие 40-50 лет.

Из Украины уже раздаются голоса, что этих денег Киеву может не хватить и на следующий год.

"На прямую бюджетную поддержку там заложено 11,8 млрд. долларов. А мы сейчас готовим Бюджет 2024-го где нужно 42,9 млрд$ и 30% из этого (12,87 млрд$) должно было прийти из США.

То есть, по этому запросу (с расчетом что это деньги на 13-ть месяцев) нам будет не хватать двух миллиардов долларов", - пишет нардеп Ярослав Железняк, изучивший законопроект Байдена..

Он предполагает, что эту сумму могут перекрыть другие доноры Украины, но подтвержденных обещаний от них пока нет. Более того, идет информация о том, что Германия также не досчиталась денег для Киева.

Как пишет газета Bild, в бюджете Германии на 2024 год не хватает пяти миллиардов евро на помощь Украине.

Что же до переговорных форматов, то Запад пока с Россией их не ведет, но старается не терять связи с "глобальным Югом"

Владимир Зеленский в своем вчерашнем обращении рассказал подробности новой международной встречи по украинской "Формуле мира". Она пройдет на следующей неделе на острове Мальта. Ожидается более 50 участников, свое участие уже подтвердила Турция.

Речь о новом саммите Украины и Запада со странами "глобального Юга", которым Киев предлагает поддержать свое видение окончания войны (полный вывод российских войск в качестве условия переговоров).

Предыдущие такие саммиты в Копенгагене и Джидде каких-то видимых результатов Киеву не дали - однозначной поддержки его формулы там не прозвучало. А Китай и Турция и вовсе заявили, что нужно вести переговоры с Россией, от чего Украина и ее союзники уклоняются.

А на фоне обострения в Израиле и жестоких бомбардировок сектора Газа многие страны "глобального Юга" осудили и Тель-Авив, и поддержавших его американцев. В этом контексте также двусмысленно выглядят и апелляции союзников Украины к тому, что Россия нарушает правила ведения войны - при том, что они поддерживают Израиль, делающий то же самое, но по сути поощряемый США и Британией.

Об этой дилемме уже активно пишет собственно западная пресса. Она же делает вывод, что израильская война может подорвать усилия по переманиванию стран "Глобального юга" на сторону Киева.

Подробнее о развитии событий на Ближнем востоке мы писали здесь.

Миссия Шредера

Откровениями о ходе переговоров по миру в Украине весной 2022 года поделился в интервью газете Berliner Zeitung экс-премьер Германии Герхард Шредер.

Его считают одним из самых близких к Путину европейских политиков. При этом Шредер считает, что для Путина было фатальной ошибкой начинать вторжение в Украину.

В тоже время он сказал, уже после его начала (то есть, весной 2022 года) исполнял роль посредника между Украиной и Россией по по прекращению войны и обвинил США в срыве мирных переговоров.

Шредер утверждает, что в 2022 году получил запрос из Украины с предложением выступить посредником между Россией и Украиной, передав послание Путину. По словам экс-канцлера, в этом процессе участвовал нынешний министр обороны Рустем Умеров (подтверждений этой информации со стороны Украине нет, но известно, что Умеров весной 2022 года входил в группу по переговорам с Россией).

Шредер рассказал, что тогда обсуждалось пять условий прекращения войны:

1. Отказ от членства Украины в НАТО.

2. Отмена украинизаторских законов, запрещающих русский язык в публичной сфере. Украина готова была обсуждать возвращение русского языка в Донбасс.

3. Донбасс остается в составе Украины, но становится автономией по модели Южного Тироля в Италии (автономия со спецстатусом).

4. Украина получает гарантии безопасности Совбеза ООН и Германии (по формуле "5+1", что поддержал, со слов Шредера, и Умеров)

5. Крым, судя по формулировкам Шредера, остается за РФ: "Крым для России - это не просто участок земли, это часть ее истории". Но украинцы, по его словам, требовали переговоров о статусе полуострова.

По мнению Шредера, договориться не удалось, потому что "все решалось в Вашингтоне".

"Думаю, что американцы не хотели компромисса между Украиной и Россией. Американцы думают, что можно сдержать русских. Теперь два игрока, Китай и Россия, которых сдерживают США, объединяют свои усилия. Американцы считают, что они достаточно сильны, чтобы сдерживать обе стороны. По моему скромному мнению, это ошибка", - заявил экс-канцлер, добавив, что сейчас Штаты "разрываются" на несколько фронтов.

Повторимся: подтверждения достоверности того, что заявляет Шредер на данный момент нет (причем нет ни со стороны Украины, ни со стороны России).

Но если действительно РФ была согласна на пять обозначенных выше пунктов, то это отчасти тянет на сенсацию. Получается, что Москва была готова вернуть Украине без боя не только все захваченные ею после 24 февраля 2022 года территории, но и неподконтрольную часть Донбасса ("ЛДНР"). Правда - на правах автономии. И себе из всех всего захваченного в 2014 года Москва была согласна оставить только Крым. И все это в обмен на нейтральный статус и отмену украинизаторских законов.

Ранее о сути переговоров, которые шли весной 2022 года, но затем были прерваны, поступала различная информация. Но общим было то, что Россия требовала нейтральный статус Украины, а взамен была согласна отвести войска на линию 24 февраля.

Также из разных источников (в том числе и в украинских СМИ) проходила информация, что на срыв договоренностей о мире весной 2022 года повлияла позиция тогдашнего премьера Британии Бориса Джонсона, а также ряда других западных политиков, которые убедили Зеленского не идти с Москвой на компромиссы, а воевать "до победного конца". То есть - до выхода на границы 1991 года. Что, как раз с лета 2022 года стало официальной позицией Киева, а переговоры с РФ были прерваны.

Украинские власти позже объясняли выход из переговоров массовыми убийствами в Буче.