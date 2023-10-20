Немецкие танки "Леопард" появились на Лиманском направлении.

Об этом рассказали изданию "Настоящее время" украинские военные.

По словам военных, пока немецкую тяжелую технику используют с ограничениями из-за высокой активности российских беспилотников и плотности артиллерийского огня.

"Мы напрямую не выезжаем. Мигом выскочили, отработали и ушли - пока так. Прямые штурмовые действия – это пока не к нам", – сказал военный по имени Виталий.

Ранее "Леопарды" видели только на направлении главного удара ВСУ - на южном фронте. То есть теперь их, судя по всему, начинают рассредоточивать по всей линии фронта.

В июле сообщалось, что россиянам удалось подбить немецкие танки во время наступления ВСУ.

В сентябре российские СМИ написали, что в Украине подбили "Леопард" с немецким экипажем внутри. Однако Германия это опровергла.

Война в Украине идет уже 604-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня, 19 октября. Вчера продолжилось наступление россиян под Авдеевкой. Генштаб ВСУ сообщил, что Россия при поддержке авиации пытается окружить город. Также динамично развивалась ситуация вокруг атак ВСУ в Херсонской области. Российские военные телеграм-каналы писали о попытках ВСУ создать плацдарм на левом берегу Днепра. Кроме того, в четверг США заявили, что продолжат поставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS на постоянной основе.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.