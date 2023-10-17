Украина получила все обещанные американской стороной 31 танк М1 Abrams.

Об этом пишет "Голос Америки", ссылаясь на полковника Мартина О'Доннела, представителя армии США в Европе и Африке.

Вместе с танками в Украину прибыли танкисты ВСУ и технический персонал, проходившие обучение в Германии. С танками также были переданы боеприпасы и запчасти. Около 200 украинских военных тренировались на учебных танках на полигонах армии США в Германии.

Еще в конце сентября Владимир Зеленский заявлял о прибытии первой партии американских танков Abrams в Украину.

Ранее мы также сообщали, что Германия передаст Украине десять танков "Леопард" и новый пакет военной помощи.

Война в Украине идет уже 601-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Наиболее горячим участком фронта остается авдеевский, где за неделю было более сотни российских атак. Россия бросила в бой десятки танков и бронемашин, часть из которых уже уничтожена. По данным украинских военных пабликов, наиболее тяжелая ситуация сохраняется к северу от Авдеевки - со стороны Красногоровки.

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