Сегодня ночью Вооруженные силы Украины нанесли удары по российским вертолетам в тылу - вблизи оккупированных Луганска и Бердянска. Поражены два вертолета.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram

Подробностей ударов не приводится. Сообщается, что ВСУ нанесли успешные удары по вертолетам и оборудованию аэродромов российских оккупационных войск.

Напомним, ранее Украина атаковала российские корабли в Севастополе новым подводным оружием.

Война в Украине идет уже 601-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Наиболее горячим участком фронта остается авдеевский, где за неделю было более сотни российских атак. Россия бросила в бой десятки танков и бронемашин, часть из которых уже уничтожена. По данным украинских военных пабликов, наиболее тяжелая ситуация сохраняется к северу от Авдеевки - со стороны Красногоровки.

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