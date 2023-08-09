Вооруженные силы Украины утром 9 августа поразили пункт управления армии РФ во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области.

Об этом сообщили в Страткоме ВСУ.

"Около 10:00 Вооруженные силы Украины поразили пункт управления армии РФ во временно оккупированной Новой Каховке. Слава Вооруженным силам Украины", - сказано в сообщении в Telegram-канале.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, наши военные достигли частичного успеха на Южном фронте.

Этим утром ВСУ сбили российский вертолет.

Война в Украине идет уже 532-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Запорожском направлении российские войска пошли в контратаку под Работино, чтобы восстановить утраченное положение. В Херсонской области украинский спецназ форсировал Днепр и высадился на левом берегу, западнее села Казачьи Лагери, утверждает военный обозреватель BILD Юлиан Репке.

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