Российские ракетоноситель "Буян" и корабль "Павел Державин" возле Севастополя атаковала СБУ и ВМС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

По их данным, удар наносился экспериментальным вооружением морских дронов "Морской малюк".

Также сообщается, что была попытка удара по подлодке "Алроса", но ее не удалось поразить.

Российские военные телеграм-каналы также пишут об украинском ударе по кораблю "Павел Державин". Сообщается, что его атаковали при выходе из Севастопольской бухты. Корабль получил повреждение винторулевой группы.

Для оказания помощи был направлен буксир, который также подвергся атаке.

Утверждается, якобы корабли остались на ходу, но получили повреждения.

Эпицентр взрыва при этом находился под водой. Россияне предполагают, что это некие полностью погружные безэкипажные катера. Это позволило им достичь цели незамеченными.

Напомним, что 13 октября крымские телеграм-каналы писали, что на рейде у Севастополя горит российский корабль. Глухой взрыв ощутили жители центра города. При этом назначенные РФ "власти" уверяли, что громкие звуки - это тренировка и учения.

Ранее мы писали о том, что в Минобороны Великобритании заявили, что Украина добилась "функционального поражения" Черноморского флота РФ.