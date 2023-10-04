В Севастополе задержали женщину, которая, как утверждается, сняла ставшее знаменитым видео прямого попадания по штабу Черноморского флота РФ, где закадровый голос говорил: "Почалось. Взрывы, взрывы, взрывы в центре города".

Об этом пишут местные телеграм-каналы, публикуя видео с пожилой женщиной, которая приносит извинения за съёмку.

По её словам, в тот день она оказалась в центре города случайно, на украинском языке начала говорить "на эмоциях, потому что жила всю жизнь в Украине", а снятое ею видео, прежде чем попасть в соцсети, было разослано лишь нескольким её знакомым. Свой поступок женщина назвала неадекватным и пообещала, что больше такого не повторится.

При этом также сообщается, что в отношении неё проводится расследование российскими спецслужбами.

Ранее в Москве задержали администратора телеграм-канала за фейки об армии России. Этот канал имел более 85 тысяч подписчиков и часто публиковал материалы с критикой действий РФ в Украине.

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