Украинское посольство в Румынии обратилось к жителям приграничных румынских территорий с просьбой не снимать работу ПВО и моменты российских прилетов по портам Украины.

Посольство отметило, что соцсети переполнены подобными видео.

Там пояснили, то такие видео несут угрозу не только для безопасности функционирования дунайских портов, но и для гражданского населения, которое живет в этом регионе. Россияне мониторят интернет и используют дополнительную информацию для корректировки ударов.

Напомним, что ранее такое видео публиковали после удара по порту Рени в Одесской области.

Война в Украине идет уже 541-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В районе Урожайного украинские войска продвинулись на юг. При этом в Нацгвардии заявили, что россияне под Урожайным перешли в контратаку и пытаются вернуть утраченное положение. Сейчас россияне спешно укрепляют следующие линии обороны - в районе Старомлыновки. От нее открывается путь в глубь захваченных россиянами территорий в направлении к Азовскому морю.

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