Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что сегодня один из российских беспилотников атаковал территорию госпредприятия "Ренийский морской торговый порт" в Одесской области.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Территория ГП "Ренийский МТП". В результате попадания российского БПЛА в два металлических склада ангарного типа возникло возгорание двух тракторов, обнаружено возгорание шрота в расположенном рядом складе на площади 10 кв. м", - написал Ермак.

Глава ОП сообщил, что погибших и пострадавших нет.

Также ВСУ публикуют фото разрушенного этой ночью зернохранилища в Одесской области.

Уничтожена техника.

Ранее мы показали видео ночной атаки на порт, снятое с румынской стороны. На кадрах виден момент прилета и последующий взрыв.

Напомним, что россияне дважды за ночь атаковали портовую и зерновую инфраструктуру Одесской области ударными беспилотниками.

Воздушные силы сообщили, что при этой атаке было сбито 13 "Шахедов", но некоторые дроны достигли своих целей.

Также мы писали, что сегодня из порта Одессы по временному коридору отправилось первое судно.

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