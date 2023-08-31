В Москве задержан администратор телеграм-канала Moscow Calling Андрей Куршин.

Об этом сообщают ТАСС и российские телеграм-каналы.

По их информации, против Куршина возбуждено уголовное дело о распространении фейков о российской армии, и в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Также в российских телеграм-каналах опубликовано видео, как утверждается, момента задержания. На нём сотрудники правоохранительных органов предъявляют Куршину документы на Ленинградском вокзале, прямо на выходе из поезда. Кроме того, сообщается, что в квартире Куршина прошел обыск.

Канал Moscow Calling имеет более 85 тысяч подписчиков. Он часто публиковал материалы с критикой действий России в Украине. Сам Куршин работает инженером в московском НПО "Риф", которое выпускает программное обеспечение к вооружению, и имеет вторую форму допуска к гостайне.

Он заявлял, что в 2014-2015 годах воевал за "ЛДНР" на Донбассе.

Зимой в России журналиста Александра Невзорова заочно приговорили к восьми годам колонии по делу о фейках против российской армии.

В самом начале полномасштабной войны президент РФ Владимир Путин подписал закон о наказании до 15 лет колонии за фейки о российской армии.