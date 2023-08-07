В России объявили в розыск украинскую телеведущую 5-го канала Янину Соколову.

Об этом сообщил Следственный комитет РФ.

В ведомстве заявили, что журналистка "высказала позицию о необходимости убийства русских людей по национальному признаку".

Ранее в РФ завели уголовное дело в отношении ее почти полной тезки - журналистки Янины Соколовской и провели обыск в ее съемной квартире в Москве.

Дело в отношении Соколовской заведено по обвинению в распространении "фейков о российской армии".

Также мы рассказывали, что весной Следком РФ открыл дела против руководства Международного уголовного суда из-за ордера на арест Владимира Путина.

Война в Украине идет уже 530-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне активизировались на Сватовско-Купянском направлении, где они уже несколько недель ведут наступление. При этом РФ пытается продвинуться к Купянску. Что касается Бахмута, то, по данным Wall Street Journal, украинское продвижение под Бахмутом замедлилось "из-за жесткой российской обороны и контратак".

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