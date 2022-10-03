В РФ полиция заподозрила журналистку Ксению Собчак в распространении "фейков о власти". Против нее возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 207 УК РФ.

Об этом сообщает российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, речь идет о фейке "про государственное финансирование фестивалей".

В начале сентября полицией было возбуждено уголовное дело о клевете в отношении Виталия Манского. Режиссер в беседе с Ксенией Собчак на ее YouTube-канале "Осторожно: Собчак" рассказал, что якобы на Московском международном кинофестивале "воруется не меньше 85% бюджета".

После интервью изначально завели дело на собеседника Собчак, а Ксения проходила свидетелем. Теперь, похоже, ее статус в этом процессе может измениться.

Отметим, что ч.3 ст. 207 УК РФ - это "заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий в целях дестабилизации деятельности органов власти". Наказывается штрафом либо лишением свободы на срок от шести до восьми лет.

Это не первый случай, когда у гостей Собчак появляются проблемы с законом. В прошлом году российские следователи начали проверку Моргенштерна из-за его высказываний о Дне Победы в интервью Собчак.

Саму Собчак критикуют и в провластной, и в оппозиционной среде РФ. После российского вторжения команда Алексея Навального внесла ее в список "поджигателей войны".