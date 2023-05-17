Суд в Москве заочно арестовал продюсера Александра Роднянского по обвинению о "фейках о Вооруженных силах РФ".

Об этом сообщают российские СМИ.

Роднянский - основатель телеканала 1+1, а также продюсер фильмов "9 рота" и "Сталинград".

Роднянский неоднократно высказывался против вторжения России в Украину, также после начала полномасштабной войны он закрыл все свои проекты в РФ.

Вместе с ним арестовали и объявили в розыск российского режиссера Ивана Вырыпаева, который сейчас живет в Варшаве.

Напомним, в октябре Александр Роднянский по решению Минюста РФ стал иноагентом. Сейчас Роднянский, судя по его посту в телеграм, находится в Каннах, на международном кинофестивале.

Также в феврале российского журналиста Александра Невзорова, который осудил вторжение РФ в Украину, в Москве приговорили к восьми годам по делу о "фейках против российской армии".

Кроме того, в конце апреля суд в Москве заочно арестовал начальника Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова по "делу о терроризме". Буданова ФСБ обвинила в организации взрыва на Крымском мосту осенью прошлого года.