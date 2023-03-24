Суд заочно избрал экс-нардепу Ренату Кузьмину меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залога. Его подозревают в государственной измене.

Об этом сообщает ГБР.

"В рамках досудебного расследования работники ГБР установили, что депутат накануне и после начала полномасштабного вторжения России размещал в СМИ пропагандистские материалы в ущерб Украине", - сообщает ГБР.

Действия Кузьмина квалифицированы по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена), ему грозит 15 лет лишения свободы с конфискацией.

Напомним, в начале января Владимир Зеленский сообщил о лишении гражданства Медведчука, Козака, Деркача и Кузьмина.

По его словам, решение было принято на основании материалов СБУ, Государственной миграционной службы и в соответствии с Конституцией.

"Если народные избранники избирают службу не народу Украины, а убийцам, которые пришли в Украину, то и наши действия будут соответствующими. И это не последние такие решения. Службы работают", - заявил тогда Зеленский.

После этого Верховная Рада конституционным большинством (300 голосов) лишила их мандатов депутатов.

Ранее мы разбирались, почему активизировалась тема лишения мандатов депутатов из бывшей фракции ОПЗЖ.