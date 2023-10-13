В пятницу, 13 октября, на рейде Севастополя горит российский корабль.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы и публикуют фото и видео.

По оценке пабликов, дымит малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М" - носитель "Калибров".

Сообщается, что глухой взрыв ощутили жители центра города.

Назначенные РФ т.н "власти" Севастополя прокомментировали информацию о подрыве российского корабля.

"По информации от Черноморского флота громкие звуки в районе Северного мола — это тренировки расчетов ППДО. Также проводятся учения по поисково-спасательному обеспечению в акватории Черного моря", - утверждает "губернатор" Севастополя.

Напомним, накануне Военно-морские силы Украины подтвердили повреждение российского корабля "Павел Державин" около Севастополя. Перед этим спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что на внешнем рейде Севастополя взорвался патрульный корабль "Павел Державин" проекта 22160 типа "Василий Быков".

Война в Украине идет уже 597-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Россияне снова наносили удары по Авдеевке. В городе в основном пытаются попасть по многоэтажным зданиям. Не прекращают силы РФ и штурмовые действия по позициям вокруг города. Также вчера в Одесской области прилеты были в Измаильском районе. Там зафиксированы повреждения припортовой инфраструктуры и жилых домов.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.