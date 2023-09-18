Телеграм-каналы публикуют фото российской подлодки "Ростов-на-Дону", поврежденной 13 сентября в результате ракетного удара по судоремонтному заводу в Севастополе.

На них виден значительный характер повреждений.

Ранее также публиковались кадры повреждения большого десантного корабля "Минск", который также был поражен во время ракетной атаки 13 сентября.

Напомним, что 13 сентября Украина нанесла ракетный удар по Севморзаводу в Севастополе в Крыму, где находятся на ремонте российские военные суда.

После этого командующий Воздушными силами Украины поблагодарил пилотов после "ночного хлопка" в Севастополе.

Война в Украине идет уже 572-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего дня. Глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал фото с украинскими бойцами из Клещеевки. В районе Андреевки и Клещеевки находятся господствующие высоты к югу от Бахмута. Этим и объясняется ожесточенность боев за эти населенные пункты, которые продолжаются еще с мая. На Запорожском фронте продолжаются бои у Работино, Вербового и Новопрокоповки. Украинские военные телеграм-каналы пишут, что дело осложняется введением российских резервов на этот участок фронта.

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