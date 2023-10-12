Военно-морские силы Украины подтверждают повреждение российского корабля "Павел Державин" около Севастополя.

Об этом сообщил представитель ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире "Радио Свобода".

Подробности Плетенчук раскрывать не стал.

Между тем в Telegram-каналах озвучивается версия о подрыве на российской мине.

Напомним, накануне спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что на внешнем рейде Севастополя взорвался патрульный корабль "Павел Державин" проекта 22160 типа "Василий Быков". Отмечалось, что в июне 2022 года "Павел Державин" усилил своё вооружение установленным на корме зенитным ракетным комплексом "Тор-М2КМ".

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