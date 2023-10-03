Младший министр обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что украинским силам удалось фактически нанести поражение российскому флоту в Черном море.

Об этом он сказал во время выступления на Варшавском форуме безопасности, передает The Guardian.



"Да, прогресс Украины медленный, но никто не может сказать, что его нет. Можно показывать на харьковский прорыв как образец успеха. Но посмотрите на то, что Украина сделала сейчас в Черном море! Украина добилась функционального поражения российского Черноморского флота", - сообщил Хиппи.

Также комментируя сухопутное контрнаступление Украины, он заявил, что "каждый дюйм важен".

Напомним, 22 сентября в результате ракетного удара в Севастополе был поврежден штаб Черноморского флота РФ. По данным ВСУ, всего из-за атаки погибли 34 офицера, ранены 105 человек.

По данным британской разведки, атаки на Черноморский флот РФ в Крыму снизили его возможность блокировать украинские порты и проводить большие операции в море.

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