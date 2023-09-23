Утром в субботу, 23 сентября, случилась комбинированная атака ракет и дронов на бухту Севастополя, раздаются выстрелы и взрывы. Об этом сообщают местные паблики.

"Губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил о сбитии ракеты, обломки которой упали возле причала в районе Сухарной балки.

При этом местные паблики пишут, что виден пожар от прилета.

Напомним, что вчера зафиксирован прилет по командованию Черноморского флота.

Война в Украине идет уже 577-й день. Мы следим за последними новостями 23 сентября 2023 года в онлайне.

Накануне мы подводили итоги пятницы. В материале рассказывается об ударе по Севастополю, "холодном приеме" Зеленского в США и обсуждении смены стратегии Запада по Украине.

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