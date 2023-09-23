В ходе удара по штабу Черноморского флота был тяжело ранен командующий группировки российских сил на Запорожском направлении Александр Романчук.

Сообщает глава ГУР Кирилл Буданов.

"Среди раненых - командующий группировки генерал-полковник Романчук, в очень тяжелом состоянии. Начальник штаба генерал-лейтенант Цеков (командир 200 ОМСБР Северного флота РФ - Ред.) находится без сознания", - заявил глава военной разведки "Голосу Америки".

Всего, как заявляет Буданов, во время удара погибло девять человек, ранения получили 16. Россия данных о погибших и раненых не подтверждала.

Буданов подтвердил, что агентурные источники - одни из основных для нанесения ударов.

В Крыму нанесен ракетный удар по штабу Черноморского флота России

Война в Украине идет уже 577-й день. Мы следим за последними новостями 23 сентября 2023 года в онлайне.

Накануне мы подводили итоги пятницы. В материале рассказывается об ударе по Севастополю, "холодном приеме" Зеленского в США и обсуждении смены стратегии Запада по Украине.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.