Удар по штабу Черноморского флота был нанесен либо британской, либо украинской ракетой.

Такое мнение высказал обозреватель BBC News по вопросам вооружений Крис Партридж.

"Один из вариантов – поставленная Великобританией крылатая ракета Storm Shadow, запускаемая с украинского штурмовика Су-24 с поворотным крылом… Другой возможный вариант – украинская ракета Р-360 "Нептун". Первоначально разработанная как противокорабельное оружие, она была полностью модифицирована и усовершенствована для атак по наземным объектам", – считает Партридж.

В апреле прошлого года, в первые недели войны, ракета была использована для атаки и потопления флагмана Черноморского флота "Москва". А недавно "Нептун" применяли для уничтожения одной из самых современных российских зенитно-ракетных систем С-400 в Крыму.

Между тем в сети появляются видео горящего полуразрушенного здания штаба. Потушен ли пожар на текущий момент, неизвестно.

Ранее главред RT Маргарита Симоньян после удара по штабу в Севастополе призвала российское руководство объявить ультиматум странам "коллективного Запада".

Мы подробно разбирали, что известно об атаке на штаб флота в Крыму.