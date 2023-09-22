Здание штаба практически уничтожено. Скриншот

Удар по штабу Черноморского флота был нанесен либо британской, либо украинской ракетой.

Такое мнение высказал обозреватель BBC News по вопросам вооружений Крис Партридж.

"Один из вариантов – поставленная Великобританией крылатая ракета Storm Shadow, запускаемая с украинского штурмовика Су-24 с поворотным крылом… Другой возможный вариант – украинская ракета Р-360 "Нептун". Первоначально разработанная как противокорабельное оружие, она была полностью модифицирована и усовершенствована для атак по наземным объектам", – считает Партридж.

В апреле прошлого года, в первые недели войны, ракета была использована для атаки и потопления флагмана Черноморского флота "Москва". А недавно "Нептун" применяли для уничтожения одной из самых современных российских зенитно-ракетных систем С-400 в Крыму.

Между тем в сети появляются видео горящего полуразрушенного здания штаба. Потушен ли пожар на текущий момент, неизвестно.

Ранее главред RT Маргарита Симоньян после удара по штабу в Севастополе призвала российское руководство объявить ультиматум странам "коллективного Запада".

Мы подробно разбирали, что известно об атаке на штаб флота в Крыму.

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