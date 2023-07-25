Крымские паблики сообщают об атаке ракетами Storm Shadow. Утверждается, что некоторые ракеты удалось сбить. Они летели через Раздольненский район (северо-западная часть полуострова).

Паблики сообщают, что в Красногвардейском районе слышны взрывы.

А в Севастополе объявили, что движение морского пассажирского транспорта временно приостановлено.

Накануне в оккупированном Крыму прозвучали взрывы, сообщалось о попадании в склад боеприпасов в районе Джанкоя. Также сообщалось об ударе Storm Shadow.

Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил CNN о планах продолжить атаковать Крым и Керченский мост.

Война в Украине идет уже 517-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Вчера утром три дрона атаковали Москву. Как утверждается, их подавили средствами РЭБ. Мэрия зафиксировала удары по двум нежилым зданиям, серьезных разрушений и пострадавших нет. Журналист Христо Грозев утверждает, что целью были объекты минобороны РФ и Главного разведывательного управления. Тем временем Россия продолжает бить по украинским портам. Вчера ночью была почти 4-часовая атака "Шахидами" по портовой инфраструктуре Дуная в Одесской области - порту Рени.

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