В грузовом терминале в Новороссийске, где расположен Черноморский флот РФ, начался мощный пожар.

Об этом сообщают российские паблики.

По их данным, загорелись деревянные паллеты на площади 1300 "квадратов".

На новых видео пожара в терминале Новороссийска слышны взрывы. По данным российских пабликов, горят деревянные паллеты, на которых стояли бочки с горючим маслом. Причины пожара пока неизвестны.

Ранее мы писали о том, что в порту Новороссийска дроны поразили десантный корабль РФ.

А также, что значит удар по кораблю в Новороссийске.

Война в Украине идет уже 541-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В районе Урожайного украинские войска продвинулись на юг. При этом в Нацгвардии заявили, что россияне под Урожайным перешли в контратаку и пытаются вернуть утраченное положение. Сейчас россияне спешно укрепляют следующие линии обороны - в районе Старомлыновки. От нее открывается путь в глубь захваченных россиянами территорий в направлении к Азовскому морю.

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